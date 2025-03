Frédéric Vasseur è contento di poter tornare subito in pista, a meno di una settimana dal Gran Premio d'Australia, perché la gara di Shanghai potrà offrire alla Ferrari la possibilità di voltare immediatamente pagina:

"La pista cinese presenta caratteristiche completamente diverse da quella di Albert Park e questa tappa, grazie al fatto che prevede il primo weekend Sprint della stagione, mette in palio ancora più punti. Sotto il profilo tecnico sarà importante aver preparato bene il fine settimana al simulatore di Maranello, dal momento che, come di consueto, avremo una sola ora di prove libere a disposizione, che dovrà essere impiegata almeno in parte per prendere confidenza con l'asfalto, completamente nuovo, di Shanghai. Come squadra, cureremo ogni più piccolo dettaglio per massimizzare il potenziale delle SF-25, supportando nella maniera migliore Charles e Lewis, a cui questo tracciato è sempre piaciuto".

Anche in questa edizione, il GP di Cina si disputerà sullo Shanghai International Circuit, quest'anno interamente riasfaltato. Con i suoi 5.451 metri, il tracciato combina curve ad alta velocità, angoli a gomito e tornanti impegnativi, obbligando i piloti a repentine frenate e ripartenze quasi da fermo. La sfida principale risiede nel bilanciare carico aerodinamico e velocità di punta, un equilibrio complicato dall'usura degli pneumatici, elemento cruciale in questa pista.

Nel primo settore picca tra tutte la Curva 1, una lunga svolta a destra che richiede una rotazione di 270 gradi alla vettura, portando i piloti a invertire quasi completamente la direzione prima di un ampio tornante a sinistra. Il settore 2 offre curve a media velocità, mentre il settore 3 è dominato dal lunghissimo rettilineo di 1,4 km (dove è attivo il DRS), incorniciato da due tornanti stretti e lenti. L'altra zona DRS è posizionata sul rettilineo principale.

Particolare attenzione merita l'ultima curva, una secca piega a 90° con una leggera sopraelevazione: affrontarla in modo ottimale è vitale per non perdere velocità e ritrovarsi esposti all'attacco degli avversari nella successiva dopo il rettilineo delle tribune.





Questi gli orari...

21 marzo

Practice 1 - 04:30 - 05:30

Qualifiche Sprint - 08:30 - 09:14

22 marzo

Gara Sprint - 04:00 - 05:00

Qualifiche - 08:00 - 09:00

23 marzo

Gara - 08:00







Crediti immagine: x.com/F1/status/1902414874799493579/photo/2