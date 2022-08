In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi emergono le prime aspettative della critica americana verso le performance maschili che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar.

Tra i potenziali competitors spiccano due nomi che si sono distinti all’ultimo Festival di Cannes come Austin Butler per Elvis e Song Kang-Ho per Broker.

Su questa lunghezza d’onda anche il prossimo Festival di Venezia come pure il Toronto International Film Festival saranno due trampolini di lancio per la campagna degli Oscar per alcuni attori tra cui Brendan Fraser per The Whale, Hugh Jackman per The Son, Adam Driver per White Noise, Timothée Chalamet per Bones and All, Daniel Giménez Cacho per Bardo e Colin Farrell per The Banshees of Inisherin.