Annunciate le nominations ad uno dei premi chiave dell’Awards Season: i SAG Awards, i famosi riconoscimenti assegnati ogni anno dal sindacato degli attori che rappresenta più di 150.000 membri votanti (SAG).

Lo scorso anno 4 vincitori su 5 dei SAG Awards hanno vinto l'Oscar.

Tra le esclusioni più eclatanti spiccano:

-per la categoria Miglior attrice candidata a sorpresa Pamela Anderson (The Last Showgirl) che aveva dalla sua parte solo la nomination ai Golden Globe e ai Gotham. Escluse: Angelina Jolie (Maria) e Nicole Kidman (Babygirl)

-per la categoria Miglior attrice non protagonista fuori Margaret Qualley (The Substance) e Isabella Rossellini (Conclave). Sorpresa per Monica Barbaro (A Complete Unknown) fuori da tutti gli altri premi chiave, ma anche per Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl) presente solo nella Longlist dei BAFTA.

-per la categoria Miglior attore escluso Sebastian Stan (The Apprentice) ma anche Hugh Grant (Heretic)

-per la categoria Miglior attore non protagonista snobbato Denzel Washington (Il gladiatore II), Clarence Maclin (Sing Sing) ma soprattutto Guy Pearce (The Butalist). Sorpresa per Jonathan Bailey (Wicked) candidato solo agli Astra Film Awards.

-per la categoria Miglior cast snobbato The Brutalist, ma anche The Substance e Nickel Boys