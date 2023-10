Per la gara della categoria Migliori effetti speciali i due titoli in pole position tra i favoriti per la nomination agli Oscar sono: Oppenheimer (Universal Pictures) e l'epopea di fantascienza The Creator (20th Century Studios).

Ad inseguirli c’è la Walt Disney Pictures che può puntare su numerosi titoli: dai Guardiani della Galassia Vol. 3 (co-prodotto con la Marvel) al film La Sirenetta ma attenzione anche alla collaborazione Apple Original Films/Sony Pictures che con Napoleon di Ridley Scott mira a fare incetta di candidature tecniche.

Inoltre tra i possibili nominati spicca anche qui il film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony Pictures) diventando il 3° film animato ad ottenere la nomination in questa categoria.