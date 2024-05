Dato che oggi scadeva l'ultima data utile per Steven Zhang per rimborsare il prestito di circa 350 milioni al fondo americano Oaktree e dato che comunicazioni ufficiali riguardo al pagamento non sono state fornite, se ne deduce che la proprietà dell'Inter non è più cinese, o perlomeno non lo sarà più nei prossimi giorni... il tempo di formalizzare l'escussione delle quote di maggioranza poste a pegno del prestito.

Paradossalmente, se non grottescamente, l'Inter ha involontariamente dato la sensazione di festeggiare quanto sta accadendo, con la festa scudetto che lunedì è stata organizzata al Castello Sforzesco.

Secondo i calcoli di Calcio e Finanza, tra versamenti, prestiti e ricavi, Suning ha versato nelle casse dell'Inter quasi 900 milioni di euro (compreso il prestito da restituire a Oaktree).

Che cosa faranno gli americani non appena diventeranno ufficialmente nuovi proprietari dell'Inter? Secondo i bene informati la venderanno a stretto giro, tanto da aver intavolato già da tempo trattative in tal senso.

Naturalmente, non sono esclusi colpi di coda legali... ma di questo ne saremo sicuramente informati nei prossimi giorni.