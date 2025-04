Alla fine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone a Suzuka è stato l’australiano Oscar Piastri a conquistare il miglior tempo di giornata con la McLaren, precedendo il compagno Lando Norris e il giovane Isack Hadjar, su Racing Bull.

La giornata di venerdì è iniziata con le FP1 dominate da Norris, mentre Yuki Tsunoda, beniamino del pubblico nipponico, ha esordito con la Red Bull scambiando il posto con Liam Lawson che è finito nel team satellite (RB).

La seconda sessione è stata caratterizzato dalle bandiere rosse. Jack Doohan, pilota riserva dell’Alpine, è stato protagonista del primo episodio: meno di 10 minuti dopo l’inizio della FP2, il giovane australiano è uscito in curva 1, distruggendo la vettura e danneggiando le barriere. Fortunatamente illeso il pilota. La sessione è stata interrotta per 20 minuti necessari ai commissari per riparare le barriere danneggiate dalla Alpine. Un'altra sospensione è stata causata da Fernando Alonso, finito nella ghiaia alla Degner Curve. A complicare ulteriormente le prove, due piccoli incendi ai bordi della pista hanno interrotto i tentativi dei piloti negli ultimi minuti, creando un clima di caos. In queste condizioni, i team hanno cercato di ottimizzare le simulazioni di qualifica.

Piastri, con le morbide, ha fatto registrare un tempo di 1:28.114, appena 49 millesimi più veloce di Norris. Un risultato che consolida il buon momento della McLaren, reduce dal doppio podio in Australia.

A sorpresa, terzo si è piazzato Isack Hadjar con la Racing Bulls (RB), davanti a Lewis Hamilton (Ferrari) e Liam Lawson, altro giovane della scuderia di Faenza che nelle prime due gare su Red Bull invece era stato disastroso. Verstappen ha chiuso solo ottavo, preceduto dalla Mercedes di Russell e dalla Ferrari di Leclerc, settimo posto.

Nono tempo per l'Alpine di Gasly che ha preceduto la Williams FW47 di Carlos Sainz, decimo. Alonso, intanto, non è riuscito a rientrare in pista dopo l’incidente, così come Tsunoda, Lance Stroll (Aston Martin) e lo stesso Doohan.

In casa Ferrari, Lewis Hamilton appare ottimista: "Nel complesso è stata una giornata positiva. Questa pista è incredibile e il primo settore è fantastico – e ora si può davvero spingere, grazie soprattutto al nuovo asfalto. Nella prima sessione il bilanciamento della vettura non era perfetto, ma abbiamo fatto grandi progressi tra una sessione e l'altra e sono soddisfatto della direzione che abbiamo preso. C'è ancora del lavoro da fare stasera e, con il meteo destinato a cambiare, dovremo rimanere concentrati, però siamo in una buona posizione e sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare domani. È incredibile vedere così tanti miei tifosi vestiti di rosso, sono davvero grato e spero di poter regalare loro dei buoni risultati questo weekend!"

Sulla stessa linea Charles Leclerc: "È stata una giornata costruttiva. Abbiamo provato diversi set-up durante le due sessioni di prove e sento di aver imparato molto sulla nostra vettura e su come poterne estrarre il massimo. Non siamo riusciti a mettere tutto insieme, a causa delle diverse bandiere rosse e del traffico che hanno compromesso la seconda sessione, ma credo che la nostra prestazione sia migliore di quanto sembri sulla carta in questo momento. Sarà interessante vedere come il cambiamento delle condizioni meteo, in particolare per quel che riguarda la direzione del vento, influenzerà le sessioni di domani".

Sabato le qualifiche prenderanno il via alle ore 8:00.