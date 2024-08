Dopo la prima comunicazione delle 14:30, alle 20:30 dell'8 agosto Trenitalia era costretta ad annunciare che

"la circolazione è fortemente rallentata per un intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi della linea a Labico e un secondo incendio nei pressi di Gricignano.I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Napoli e Roma via Cassino, registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti e subire limitazioni di percorso.I treni Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti e subire limitazioni di percorso.I treni Regionali percorrenti le linee Roma - Napoli via Cassino e Roma - Pescara possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni".

Mentre la rete ferroviaria italiana registrava l'ennesima debacle, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, alla Versiliana di Forte dei Marmi - inutile ipotizzare che potesse essere al Ministero - dichiarava che "il tasso di puntualità di oggi è del 91% per i regionali e dell'83% per l'Alta velocità e gli intercity".

Salvini, e non è l'unico tra i ministri del governo Meloni, riesce a ridicolazzarsi facendo tutto da solo. Un maestro!