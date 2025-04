Belkacem Haftar, figlio del generale Khalifa Haftar, sta giocando un ruolo fondamentale nella ricostruzione della Libia. In qualità di direttore generale del Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, Haftar ha firmato numerosi contratti di lavoro con aziende turche ed emiratine per realizzare progetti di ricostruzione, in particolare nelle aree colpite dalle inondazioni.

Tuttavia, ciò che è ancora più interessante è l'apertura di Haftar verso l'Italia e altri paesi europei. Haftar ha rilasciato un'intervista esclusiva all'Agenzia Nova, in cui ha delineato le prospettive della cooperazione strategica tra Libia e Italia. Inoltre, ha incontrato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan per discutere la cooperazione bilaterale tra Libia e Turchia, incominciando così un dialogo con paesi piu' vicini all'Ue.

La Libia è un paese strategico per l'Italia e l'Europa, sia per la sua posizione geografica che per le sue risorse energetiche. La stabilizzazione della Libia è quindi fondamentale per la sicurezza e la prosperità dell'intera regione.

Il ruolo di Haftar nella ricostruzione della Libia è quindi cruciale. La sua apertura verso l'Italia e altri paesi europei potrebbe essere il primo passo verso una cooperazione più stretta e una stabilizzazione più duratura della regione.

In sintesi, Belkacem Haftar sta giocando un ruolo fondamentale nella ricostruzione della Libia, aprendo le braccia verso l'Italia e altri paesi europei. La sua leadership potrebbe essere il primo passo verso una cooperazione più stretta e una stabilizzazione più duratura della regione.