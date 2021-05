L'ultimo bilancio del conflitto tra Gaza e Israele registra 213 vittime tra i palestinesi (tra cui 61 minori e 36 donne) e 10 tra gli israeliani a seguito del lancio di oltre 3mila razzi verso località nel centro e nel sud dello Stato ebraico e di centinaia di attacchi aerei effettuali nella Striscia da parte dell'aviazione israeliana.

VIDEO: Inside a Gaza hospital, Mohammad al-Hadidi cradled his baby boy Omar -- his only surviving child after Israeli air strikes killed his wife and four other sons in the night pic.twitter.com/URfAbcsdsy