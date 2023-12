Lunedi 11 Dicembre 2023, alle ore 18:00, alla “Casa del Popolo”, sita in via XX Settembre n. 6, il Partito Democratico, circolo di Milazzo, invita i concittadini al dibattito pubblico, dal titolo “Il Governo delle destre a Roma, Palermo e Milazzo - bilancio e costruzione dell’alternativa - tra gli argomenti il lavoro, le infrastrutture, salute e scuola”.

Nella città è anche in corso la mobilitazione delle forze democratiche per dar voce a tutti quelli Italiani, che non condividono le misure adottate dall’attuale Governo, proprio nei giorni della legge di bilancio e dell’atterraggio in Parlamento dell’autonomia differenziata e della riforma costituzionale del premierato.

“In un momento storico, attraversato da guerre e da una crisi economica, che colpisce soprattutto i più deboli – spiegano i promotori dell’incontro – è fondamentale ribadire che un’alternativa alle politiche delle destre è possibile e doverosa. Passa attraverso la costruzione di risposte condivise e di un impegno per la pace, capace di coniugare giustizia sociale e climatica. Per un futuro più giusto l’alternativa c’è: l’alternativa dei diritti, dell’inclusione, della solidarietà, dell’uguaglianza, un’alternativa, che si costruisce con il salario minimo, rafforzando la sanità e la scuola pubblica, investendo sulle energie rinnovabili e sull’edilizia pubblica, proposte su cui il PD lavora ogni giorno nei territori e nelle istituzioni”.

L’incontro di Milazzo è un momento di confronto con la cittadinanza anche sui seguenti temi: l’occasione di discutere di quale Italia e quale Europa vogliamo, dal lavoro alla sanità; ribadire l’assoluta volontà del PD di portare avanti la battaglia sul salario minimo, necessario per combattere il lavoro povero. Aumentare gli stipendi e pensioni significa non solo migliorare le condizioni di vita delle famiglie; ma anche stimolare la domanda interna grazie a salari più alti porterebbe benefici a commercianti e imprese.

Sulla sanità pubblica la Sicilia è purtroppo abbondantemente al di sotto della media nazionale per numero di medici dipendenti, penultima per infermieri e ultima per rapporto fra medici e infermieri. La destra, dall’ARS al Governo, non sa né come né dove intervenire. “Ma qual è l’Italia che meritiamo? Meritiamo un’Italia lungimirante, pronta a cogliere le occasioni offerte. Un’Italia progressista ed avanguardista che non si limiti a rispondere stancamente agli stimoli giornalieri, ma che riesca a portare avanti una visione di futuro a tutto tondo. Meritiamo l’Italia che investe e che non regredisce come ha fatto, e continua a fare, soprattutto in temi essenziali come il lavoro e la sanità. Vogliamo un’Italia profondamente europeista ma non subalterna.

Insomma, meritiamo un’Italia opposta a quella proposta dal nostro Governo. Grazie ai compagni l’On.le Stefania Marino, l’On.le Fabio Porta e il Deputato Regionale, On.le Calogero Leanza per aver risposto all’invito dei Dem di Milazzo e tutti gli amici e simpatizzanti che vorranno partecipare”.