Da lunedì 21 ottobre, alle 17:00, Rai 2 ha inaugurato “La Porta Magica”, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu che mette al centro storie di persone comuni pronte a trasformare un aspetto della loro vita. Mercoledì 11 dicembre sarà una data speciale: debutta ufficialmente Arianna David, che si unisce al team di esperti nel ruolo di stylist coach.

Ex Miss Italia 1993, Arianna David ha alle spalle una carriera televisiva ricca e variegata. In passato, ha condotto programmi di successo sia per Rai che per Mediaset, consolidandosi come un volto noto dello spettacolo italiano. Attualmente è una presenza fissa come opinionista in diversi programmi Rai. Ora, con “La Porta Magica”, aggiunge una nuova esperienza al suo percorso professionale.

Il format, prodotto da CastaDiva per il Daytime Rai, è guidato da Angelo Mellone, direttore della Direzione Intrattenimento DayTime. Il progetto vede la collaborazione del team di CastaDiva, sotto la direzione generale di Massimo Righini, e coinvolge esperti di vari ambiti per realizzare sogni e trasformazioni. Ogni puntata offre a tre protagonisti la possibilità di superare limiti personali o realizzare sogni rimasti nel cassetto. Accanto alla conduzione carismatica di Andrea Delogu, spiccano figure professionali come chef, psicologi, architetti, personal trainer e stylist.

La prima puntata con Arianna David vedrà una protagonista che desidera trasformarsi in Audrey Hepburn, una delle icone di eleganza più amate al mondo. Successivamente, nel corso delle puntate, altre protagoniste si trasformeranno in Madonna, la regina del pop, e in Raffaella Carrà, icona intramontabile dello spettacolo italiano. Con il supporto della Sartoria Rai, delle Sarte e della redazione de “La Porta Magica”, Arianna creerà look unici utilizzando esclusivamente abiti di seconda mano. “Il bello del mio personaggio è che noi usiamo tutti i vestiti di seconda mano, non abiti firmati o costosi,” spiega Arianna, sottolineando il messaggio di sostenibilità che il programma vuole trasmettere.

Il processo di trasformazione inizia nei mercati: “I girati la mattina vengono fatti nei mercati, dove troviamo praticamente tutte le cose che poi usiamo in puntata. È importante far capire al pubblico che ci si può vestire bene con pochi soldi.”

A questo punto, non resta che sintonizzarsi su Rai 2, mercoledì 11 dicembre, per scoprire come Arianna David, con il suo tocco personale e la sua esperienza televisiva, realizzerà i sogni delle protagoniste, rendendo la magia del cambiamento realtà.