Con una nota ufficiale da parte dell’Amministrazione municipale sabato 21 dicembre alle ore 17:30 si terrà la cerimonia di riconsegna alla città di Villa Nastasi, interessata da un lungo intervento di restyling, finanziato in gran parte con fondi del G.A.L. “Tirreno Eolie”, nuovo luogo d’aggregazione dedicato sia ai bambini, che potranno fruire dell’area giochi, sia agli adulti, che potranno utilizzare quegli spazi per svolgere attività all’aperto, come lezioni di yoga; ma anche per l’esibizione di artisti di strada o semplicemente dare ai ragazzi l’opportunità di ritrovarsi in piazza per leggere un libro all’aperto.

A gestire Villa Nastasi sarà una A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) composta dalle associazioni Menadì, L’altra Milazzo e Kiwanis club “Città del Capo”, presentata qualche mese fa in aula consiliare, che se ne prenderà cura per cinque anni. Rispetto al passato, la villa sarà aperta e chiusa con orari regolari, per evitare fenomeni di degrado registratisi in questi anni coi frequentatori, che nelle ore serali e notturne la facevano da padroni. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha assegnato al Comune di Milazzo un finanziamento di 32 mila euro per l’acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati all’espletamento degli interventi di emergenza.

Appena il mese scorso, erano state attribuite altre risorse per l’acquisto di un’autobotte e per un intervento straordinario di riparazione di quella in dotazione al Comune; inoltre, il gruppo di volontari della Protezione civile comunale ha ricevuto l’accreditamento nell’elenco territoriale del volontariato di Protezione civile della Regione siciliana.

«In appena un anno, siamo riusciti ad operare una svolta anche in questo settore – ha affermato l’Assessore Francesco Coppolino, ringraziando il Sindaco Midili per l’apertura concessa al suo Assessorato sin dal primo momento dell’insediamento. – Tanto lavoro e tanto impegno, che grazie alla disponibilità di dirigente e funzionari del Settore hanno permesso anche a Milazzo di avere una organizzazione ben strutturata in un settore delicato come quello della Protezione civile che per un Comune deve rappresentare un punto di forza».