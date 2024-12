A seguito di controlli ispettivi congiunti da parte della Polizia Locale e dell’ASP di Milazzo sono state accertate diverse irregolarità sanitarie in materia di pulizia dei locali e corretta conservazione degli alimenti; le autorità hanno pertanto disposto la chiusura del locale ed elevato 5.000 euro di sanzioni al titolare.

Il Comando di Polizia Locale, agli ordini del comandante Giacomo Villari, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, ha inoltre operato negli ultimi giorni 50 posti di controllo su strada, con 734 verifiche a veicoli e persone e la contestazione di 64 violazioni al Codice della Strada, tra le quali la guida con patente e revisione scaduta, mancanza di assicurazione e modifiche non omologate sui veicoli.

“Una sinergia importante quella, che il locale Comando porta avanti con le forze dell’ordine e l’azienda sanitaria – ha affermato l’Assessore Francesco Coppolino – finalizzata al rispetto delle normative in materia sanitaria e sulla sicurezza stradale. Ringrazio il comandante Villari ed il personale per la puntuale attività svolta al servizio dei cittadini”.

Due importanti gare d’appalto sono state bandite dal settore Ambiente di Palazzo dell’Aquila, concernenti il conferimento dei rifiuti in discarica: il primo riguarda l’affidamento del servizio di selezione e smaltimento della frazione secca (indifferenziati). L’obiettivo è di evitare, come avviene adesso, l’interramento nel sito indicato dalla Regione per lo smaltimento; bensì un’attività, che preveda il trattamento dei rifiuti, per avere un risparmio di costi; ma anche una maggiore sostenibilità ambientale. In tal senso l’obiettivo del Comune è, sempre nel rispetto del principio di prossimità, d’affidare il conferimento d’una parte della frazione secco indifferenziato ad un impianto di trattamento autorizzato del tipo M.R.F. (Material Rycicling Facility) in grado di selezionare ulteriormente il rifiuto recuperando il materiale recuperabile dal rifiuto in ingresso quale, imballaggi in plastica, carta e cartone, imballaggi in carta e cartone, materiali ferrosi, metalli non ferrosi, plastica e gomma, imballaggi in vetro, vetro, un’alternativa al conferimento in impianto T.M.B. (Trattamento Meccanico Biologico), che effettua soltanto una separazione meccanica secco/umido tramite triturazione, vagliatura e deferrizzazione, consentendo l’introito delle somme a favore di questo Ente per i materiali recuperati ed avviati alle filiere quali, carta e cartone, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, plastica e gomma, Vetro.

L'importo complessivo, posto a base d'appalto, ammonta a 2 milioni e 415 mila euro oltre IVA 10 % e il contratto che verrà stipulato con la società aggiudicataria avrà la durata stimata di 24 mesi. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il prossimo 23 dicembre. L’altro bando riguarda invece l’affidamento del conferimento e la lavorazione, secondo le specifiche tecniche sui materiali e sui centri comprensoriali COREPLA, degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Anche in questo caso appalto biennale per il periodo gennaio 2025 - dicembre 2026. L’importo complessivo, posto a base d'asta ammonta ad euro 265.226,81 oltre IVA 10. Termine di presentazione delle offerte previsto il 27 dicembre.