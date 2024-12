Il Natale è la festa più desiderata ed adorata dell’anno, un momento d’allegria e spensieratezza, che rende partecipe ed avvince la gente di tutte le età in un contesto di luci scintillanti, addobbi colorati e melodie adornanti un clima in grado di confortare gli animi d’ogni individuo.

Il Natale rappresenta nel contempo un periodo di bilanci nell’anno, che si appresta a terminare, ed a siffatto impegno non possono mancare le tre creative ed energiche stiliste della “Homi Too” Erika Giordano, Viola Lo Duca e Jennifer Piazza, le quali hanno raggiunto in breve tempo un così grande successo con le loro creazioni di moda “genderless”, che stanno meditando di ampliare la loro collezione d’abbigliamento.

“Abbiamo avuto un bellissimo riscontro, avendoci contattato un sacco di persone, che hanno manifestato la volontà d’acquistare molteplici tipologie di vestiario e che cercheremo di accontentare nei prossimi mesi: infatti, fra i progetti vi sarà un viaggetto con l’intento di realizzare abiti contrassegnati da una fusione di stili ispirati a civiltà esterne al contesto siciliano a testimoniare l’universalità della moda. – è il commento di un’entusiasta Viola Lo Duca – Molto interesse è stato manifestato dalle realtà commerciali della zona jonica messinese: in special modo ci siamo recate a Taormina per visionare anche negozi multi brand”.

Un chiaro esempio di determinazione ed attaccamento alla terra di Sicilia è rappresentato da Erika Giordano: “Volevo emigrare, ma ho deciso di restare, dopo avere conosciuto un anno e mezzo fa le mie fantastiche colleghe, che mi hanno fatto sentire fiduciosa nelle capacità di realizzare qualcosa d’importante per tutti”. Particolare attenzione sull’incontro fra le differenti esperienze è stata evidenziata da Jennifer Piazza: “Abbiamo personalità dissimili, frutto di visioni difformi, che rappresentano una ricchezza per il nostro progetto, perché riusciamo ad incastrarci e compensarci bene in un ambiente di magnifica collaborazione: nonostante le differenti personalità, riusciamo a lavorare sul tessuto con una grafica a sei mani dando vita a tre diverse creazioni”.

Non a caso la fusione delle loro perizie è in procinto di lanciare la collezione inverno 2024/2025 con felpe, t-shirts, foulard e con l’iconica “eye bug”, una singolare borsa in pelle, su cui è raffigurato il mitico scarabeo, come quello rappresentato nel versante settentrionale del Castello mamertino, simbolo arabo di forza e rinascita, doti a loro tanto connaturate da potersi definire “tre fatine”, che nella magica atmosfera del Natale si adoperano per incantare gli amanti del fashion e dell’eleganza.