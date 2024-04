Deludente la qualifica di Jorge Martin nella Q2 del GP delle Americhe. Mentre si apprestava a far segnare un nuovo record della pista, ha sbagliato un ingresso in curva, ha stretto la traiettoria ed è finito fuori. Nonostante la scivolata, il pilota della Ducati Pramac non è rientrato ai box e ha subito tentato un nuovo giro di qualifica. La differenza rispetto al precedente? Stavolta è caduto in uscita da una curva, finendo per terra in mezzo alla pista... per fortuna senza correre il rischio di essere investito. La moto non era recuperabile ed il giro di qualifica lo ha fatto con la moto di riserva, ottenendo solo la sesta posizione in griglia, ad oltre 6 decimi dal miglior tempo di Vinales, che con l'Aprilia RS-GP 24 ha ottenuto pole e nuovo record del circuito con 02:00.864.

Un tempo strepitoso quello dell'ex pilota di Suzuki e Yamaha, così il secondo in griglia, la matricola Pedro Acosta su KTM GasGas, lo troviamo a 328, affiancato con un decimo di ritardo dall'otto volte campione del mondo Marc Marquez (Ducati Gresini).

Dopo la prima fila tutta spagnola, la seconda fila della griglia del COTA schiera tre Ducati: nell'ordimne, quelle ufficiali di Francesco Bagnaia (+0.488) ed Enea Bastianini (+0.575) e quella di Jorge Martin.

Questi i piloti classificatisi dal 7° al 12° posto al termine della Q2: Aleix Espargaro, Aprilia Racing (+0.698); Fabio Di Giannantonio, Ducati VR46 (+0.803); Franco Morbidelli, Ducati Pramac (+0.873); Marco Bezzecchi, Ducati VR46 (+1.415); Jack Miller, KTM (+1.433); Alex Marquez, Ducati Gresini, senza tempo.

La gara Sprint di questa sera, su 10 giri, inizierà alle 22:00, mentre il gran premio di domenica prenderà il via alle 21:00.