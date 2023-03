Esce il nuovo singolo di Yozot il rapper Romano ormai celebre per la sua scelta di cantare in latino classico.

PER SILVAS AMOR è il singolo di lancio del nuovo disco "AMARI ET AMARE" presto in uscita.

Yozot alza ancora l'asticella e lo fa nel suo solito stile.

Il suo essere un poeta che ha scelto di rappare, diffondere la poesia attraverso il canale della musica rap.

Utilizzando il metro classico per eccellenza il sonetto, ma anche l'elegia o il canto, Yozot compone i suoi versi in latino classico, e anche in italiano,ma con uno stile comunque aulico e li mette sulle barre del Rap.

Ed è evidente anche qui, in PER SILVAS AMOR che si compone di un sonetto in latino classico, cosa di per se già innovativa, poi un epigramma in latino.

E infine due sonetti in italiano accompagnati da una base quasi favolosa e mitica, che risuona classicheggiante e aulica come i versi del poeta Yozot.

Infine il senso l'amore, che è ricordo di un esperienza del poeta che si reimmerge a ricordare i momenti passati con la sua donna amata in un momento di passione, e fusione assieme.

La selva, o per dirlo con il latino usato da Yozot la "SILVA", diviene un unicum con i due amanti, fusi in un atmosfera panica e classicheggiante, riecheggiano le bucoliche, ma anche atmosfere di Dannunziana Memoria.

Con la fine del primo sonetto in italiano "istesi summo avvolti all humo" che compongono la seconda strofa e i primi due in latino che formano la prima.

La natura incontaminata e primigenea e metafora dell'amore passionale e carnale fuso e sinonimo dell'amore autobiografico del poeta Yozot, ma anche più generale che riguarda tutti, ogni tipo di unione d'ogni genere umano e animale.

Insomma da un singolo di lancio così che possiamo dire di più?

Siamo impazienti di sentire e raccontarvi il disco. E voi che ne pensate?