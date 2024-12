Disponibile su tutte le piattaforme digitali, "Tutto regolare" è il nuovo singolo degli SkaBomber, gruppo formato da Luca Specchio (voce e sassofono), Domenico Santoro (tastiere), Alberto Tita Gallo (batteria), Taco (basso) e Giorgio Giommi (chitarra).

Partendo dal suo background ska, la band milanese ha prodotto una canzone soul-funk che, come la precedente (“Sboccia l’amore”), è ispirata all’attualità politica e ha una vena ironica. Nato in studio in un momento di svago totale, infatti, il brano è una critica alla politica populista delle “sparate”, che distorce la realtà divulgando fake news sui social media.

Gli SkaBomber prendono sul serio questa deriva ma con la musica la esorcizzano e sdrammatizzano. E così raccontano la genesi del brano: "Guardando e leggendo le storie su Instagram di certi politici, in particolare di uno che abbiamo campionato nel pezzo, si scopre che il livello dei contenuti senza dignità è talmente 'alto' che, alla fine, in qualche modo, ti appassiona, a volte ti strappa risate incredule, e vuoi capire se chi le pubblica ci crede veramente o è solo affetto da demenza politica. Una cosa è certa: questa comunicazione è priva di fondamenti reali e trova scarsissimi riscontri nella situazione effettiva del paese".

CHI SONO GLI SKABOMBER

Gli SkaBomber nascono a Milano a dicembre del 2016 dall’idea di Luca Specchio (già sassofonista di Matrioska, Vallanzaska e Black Beat Movement) di formare un trio ska con un tastierista, Domenico Santoro (Vallanzaska, Le Teste), e un batterista, Alberto Tita Gallo (Junior Sprea & The Seniors live band). Il primo obiettivo del trio è di rivisitare brani storici della musica italiana e straniera in stile ska con l’aggiunta di parti elettroniche. Proseguendo in questa missione, gli SkaBomber iniziano ad ampliare il loro repertorio proponendo una selezione di brani originali che, a marzo del 2020, confluiscono nel primo EP della band, “Suono Illegal”, in cui figurano vari ospiti tra cui i Punkreas. Da qui in avanti i tre, passati gli anni della pandemia, iniziano prima a suonare regolarmente dal vivo e poi riprendono il loro lavoro su brani inediti. Nel 2024 la formazione della band si amplia con l’ingresso di Taco (Elton Novara, Vallanzaska, Ruggero de I Timidi) al basso e Giorgio Giommi alla chitarra. Poco dopo il gruppo pubblica il singolo “Bla Bla Bla”, che parla dell’approssimazione di certi media, in particolare di chi diffonde fake news. Il brano precede di pochi mesi l’uscita di "Sboccia l'amore".