Il cantautore bolognese lancia un brano leggero e solare disponibile dal 6 dicembre su tutti i digital store e in promozione nazionale radiofonica.

Fabio Messieri, talentuoso cantautore bolognese noto per la profondità dei suoi testi, torna con un nuovo singolo che segna una svolta nel suo percorso musicale. Dal 6 dicembre, il nuovo singolo“Domenica è estate” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica nazionale, portando nelle case degli italiani una ventata di leggerezza e serenità.

“Domenica è estate” è per Fabio un bagliore improvviso. Dopo un periodo caratterizzato da brani più intimi e introspettivi questo singolo rappresenta una liberazione, un sorriso rivolto al sole che come ricorda il testo, “sta sempre là”. Con questa canzone, l’artista si apre a una nuova dimensione artistica riuscendo a trasmettere un messaggio positivo senza perdere l'autenticità che lo contraddistingue. È un inno alla semplicità e alla bellezza delle piccole cose, un’esplosione di gioia che invita l’ascoltatore a prendersi una pausa e godere dei momenti più luminosi della vita.

L’arrangiamento musicale di "Domenica è estate" rivela un accurato equilibrio tra sonorità fresche e melodie accattivanti. La traccia si muove agilmente tra pop moderno e influenze cantautorali, valorizzando la profondità delle parole senza risultare mai pesante. La cura nella produzione rispecchia la passione e la dedizione di Fabio che ha fatto della musica un mezzo per raccontare ed emozionare.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/6MPIiWhMBX5h3w0dWRDPyW?si=cn5MmTsmSeGCQBJkIwClsQ

Fabio Messieri non è nuovo al panorama artistico italiano. Fondatore, insieme ad altri artisti emergenti bolognesi, del Collettivo Ikaros, ha sempre lavorato per creare spazi e opportunità per nuovi talenti. Negli anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti come la menzione speciale Club Tenco al concorso “Musica contro le mafie” e il premio per il miglior testo al Festival Via Emilia. Con “Domenica è estate”, il cantautore conferma ancora una volta il suo talento e la capacità di reinventarsi, aggiungendo una nuova sfumatura al suo percorso artistico.

Facebook: https://www.facebook.com/fabio.messieri

Instagram: https://www.instagram.com/fabiomessieri/

YouTube: https://www.youtube.com/@fabiomessieri