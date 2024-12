Un viaggio nella nostalgia e nella forza salvifica della musica: omaggio sentito e autentico agli 883 e a Max Pezzali

Il 2 dicembre debutta “Grazie Max”, il brano di Sinei, distribuito sulle principali piattaforme digitali e promosso a livello nazionale nelle radio. Arrangiato da Marco Scapati e con la preziosa collaborazione per mix, mastering e tastiere di Lorenzo Sebastianelli, il brano rappresenta un ritorno alle radici emozionali dell'artista, un viaggio nella sua adolescenza e nel ruolo salvifico che la musica ha avuto in uno dei momenti più complessi della sua vita.

Scritto due anni fa e lasciato “maturare” come un buon vino, “Grazie Max” è un nostalgico omaggio alle serate romane dell'adolescenza di Sinei, trascorse a bordo di un motorino sulle strade deserte, con un walkman nelle orecchie e la musica degli 883 come colonna sonora. Ambientato in un periodo sfidante sul piano economico, quando le vacanze erano un lusso irraggiungibile, il brano prende vita dalle emozioni di quell'epoca. Le canzoni di Max Pezzali diventavano allora una compagnia vitale e un rifugio sicuro, raccontando storie di sogni, amicizie e speranze che risuonavano profondamente nell'animo di un giovane Sinei.

Ascolta il brano

“Grazie Max” non è solo un ringraziamento al celebre cantautore, ma anche un tributo a una fase di crescita personale, dove ogni nota e ogni parola erano un incoraggiamento a guardare avanti e a sognare un domani migliore. “È grazie alle sue canzoni se, in quel periodo, mi sono sentito meno solo”, racconta Sinei. Il brano cattura il vento sul viso, i pensieri in libertà e quella straordinaria capacità della musica di trasformare anche i momenti più difficili in attimi di speranza. Con l'uscita di “Grazie Max”, l’artista invita il pubblico a guardare indietro con gratitudine e avanti con speranza, ricordando che c'è sempre una canzone pronta ad accompagnarci nei viaggi più intimi e difficili.

L'Artista

Sinei è il nome d'arte dietro cui si cela un universo creativo profondo e personale, ispirato a un personaggio di un libro scritto dallo stesso artista. Con un passato da produttore musicale, Sinei ha saputo fondere questa esperienza tecnica con un approccio emozionale, trasformando le sue difficoltà in musica capace di parlare al cuore di chi ascolta. La scrittura e la creazione musicale per lui non sono solo un mestiere, ma un modo per raccontare se stesso e dare un senso più profondo alla propria vita.

