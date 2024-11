Una ballata d'amore e rinascita che celebra il ventennale di carriera

Nello Fiorillo, stimato artista partenopeo, è pronto a incantare il pubblico italiano con il suo nuovo singolo “Giuro”, disponibile da venerdì 22 novembre su tutti i digital stores e in rotazione sulle radio nazionali. Questo brano si distingue per i suoi arrangiamenti eleganti e raffinati, ispirati alla ricca tradizione della musica italiana, promettendo di trasportare l'ascoltatore in un viaggio emozionante e ricco di significato. “Giuro” non è solo una canzone, ma una potente dichiarazione d'intenti che inaugura l'uscita di un nuovo album creato per celebrare il ventennale di una carriera. Il progetto discografico sarà arricchito da duetti e collaborazioni con artisti e musicisti napoletani di fama, offrendo un'esplosione di autenticità e sonorità straordinarie.

La canzone è una struggente ballata d'amore che invita chi ascolta a riflettere sugli errori passati e sul tempo andato, pur aprendo la porta alla speranza di un nuovo inizio. Attraverso un testo profondo e poetico, Fiorillo esplora temi universali come la riflessione, il rinnovamento e un amore che sfida il tempo e le distanze. Ogni strofa aggiunge intensità emotiva, culminando in un ritornello potente che promette di non arrendersi mai e di rinascere insieme. Ogni nota è scelta con cura per esaltare il messaggio della canzone. I suoni dolci e armoniosi, quasi malinconici, si intrecciano con la voce espressiva dell’artista, creando un'atmosfera avvolgente che cattura l'essenza stessa dell'amore e della stessa rinascita.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/1BVZXF8EITg3XThdbMAool?si=RSkCj36GSAeZ-KkeUsz-Xg

A conferma della continua evoluzione artistica di Nello Fiorillo, è in programma anche un docu-film pronto a narrare la sua carriera. Questo progetto offrirà uno sguardo approfondito tra aneddoti, curiosità, successi e molto altro sull'artista, svelando il dietro le quinte di una vita dedicata alla musica. Non perdete l'opportunità di scoprire "Giuro", una nuova gemma di Nello Fiorillo e di immergervi nel racconto di un artista napoletano che continua a brillare con luce propria, arricchendo il panorama musicale italiano con pura e umile passione da vent’anni. L'attesa per l'album è alta, e il docu-film promette di svelare ulteriori sfumature di un talento ormai riconosciuto.

Instagram: https://www.instagram.com/nellofiorillo/

TikTok: https://www.tiktok.com/@nellofiorilloofficial

YouTube: https://www.youtube.com/@nellofiorillo