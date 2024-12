È disponibile su tutte le piattaforme digitali “OG”, il nuovo singolo del rapper indipendente piemontese Sklero. La produzione musicale del brano è del torinese Diemme. La distribuzione è Believe.

Dopo aver bissato, a inizio anno, la collaborazione con Rico Mendossa in “No Movie”, Sklero torna con un nuovo singolo in cui è da solo e riflette sul concetto abbreviato nel titolo del brano, dove "OG" sta per “Original Gangster”, espressione molto diffusa nella cultura hip hop.

La prospettiva del rapper piemontese è diversa da quella solitamente associata al termine, infatti invece di glorificare la criminalità, il testo si concentra sui valori di onore, rispetto, coerenza e perseveranza, gli stessi alla base di un codice di vita portato avanti da molti esponenti dell'hip hop (e non solo) con determinazione e lealtà.

Nel brano “OG” diventa sinonimo di un impegno costante e di una resistenza agli inganni e alle tentazioni della società odierna: il protagonista del testo si identifica con una figura che non si lascia ingannare dalle apparenze, che mantiene una condotta rispettabile e che affronta con coraggio le difficoltà della vita, sempre a testa alta.

"Questa mia nuova canzone - racconta il rapper - invita a riflettere su ciò che significa davvero essere un 'OG', allontanandosi dall’idea diffusa che la associa a una ricerca di potere attraverso la violenza. Qui, al contrario, il significato dell’espressione abbraccia un senso di forza morale e integrità".

CHI È SKLERO



Sklero, rapper piemontese, da metà degli anni 2000 a oggi, ha pubblicato quattro album e vari singoli riuscendo, da artista indipendente, a coinvolgere ogni volta ospiti importanti come, per esempio, Jack The Smoker, Jamil, Tormento, Bunna (Africa Unite), Maury-B, Gast e tanti altri.

Lo stile con cui si è fatto conoscere è classico ma nel più recente album della sua carriera, “Player”, uscito a metà del 2023 e con ospiti come Vacca, Rico Mendossa e Thai Smoke, si è aperto anche a sonorità contemporanee.

All’inizio del 2024 ha collaborato di nuovo con Rico Mendossa per il singolo “No Movie”, attualmente il suo brano più ascoltato sui digital store. In parallelo alla sua attività da musicista, che porta avanti in piena libertà, Sklero è un tatuatore specializzato nello stile chicano. E la cultura chicana è una passione talmente forte che influenza a più riprese anche i testi dei suoi brani.