Per la categoria Miglior montaggio ai prossimi Oscar si preannuncia una gara tra due montatrici: la prima è la storica collaboratrice di Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker per l’attesissimo Killers of the Flower Moon, la seconda è Jennifer Lame, quest'anno in lizza per Oppenheimer, alla sua seconda collaborazione con Christopher Nolan.

Tra gli altri potenziali candidati per la categoria Best Editing spiccano: il greco Yorgos Mavropsaridis per il film Leone d’Oro Povere Creature!, Nick Houy per la regina del box-office Barbie, e William Goldenberg per AIR - La storia del grande salto.

Attenzione anche al "nostro" Pietro Scalia in lizza per Ferrari, che potrebbe quest'anno ottenere la quinta candidatura all'Oscar della sua carriera dopo aver vinto la statuetta ben 2 volte.