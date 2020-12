Saranno le Mercedes di Bottas e Russell a partire dalla prima fila del GP di Sakhir, nel secondo appuntamento della Formula 1 in Bahrain nel giro di una settimana. A conquistare la pole è stato il finlandese Bottas con il tempo di 53.377, mentre il pilota inglese è stato più lento di... 26 millesimi.

Blink and you'll miss it



Jump onboard with @ValtteriBottas for the fastest pole lap in history! 🚀#SakhirGP 🇧🇭 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/JWkfaYiwIN