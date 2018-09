MotoGP 2018, a Misano prima fila con Lorenzo, Miller e Vinales

A Misano Lorenzo stato il migliore e non di poco, visto che ha fatto registrato il miglior giro di sempre per quel tracciato con il tempo di 1:31,629, ulteriormente abbassato rispetto all'1:31,763, fatto segnare qualche minuto prima. Sua la pole, la seconda di fila della stagione, senza alcuna discussione.

Nulla da fare per Marc Marquez, che con la sua Honda oggi ha commesso molti errori, riuscendo persino a cadere alla 15, per fortuna senza conseguenze. Partirà dalla seconda fila, in quinta posizione, tra la Ducati di Dovizioso, quarto, e la Honda non ufficiale di Carl Crutchlow, anche lui finito fuori pista.

Ma non dimentichiamoci della prima fila. A fianco di Lorenzo, ci sarà un'altra Ducati, quella del team Alma Pramac guidata da un sorprendente Jack Miller, distanziato di quasi 3 decimi, che dopo la pole a Termas torna ad iniziare una gara partendo dalla prima fila.





In tera posizione, la Yamaha di Vinales, che poco prima della fine della Q2 ha fatto registrare un ottimo 1:31,950.

Ad aprire la terza fila, la Yamaha di Valentino Rossi, affiancato dall'altra Ducati Alma Pramac di Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) e dalla Yamaha non ufficiale di Johann Zarco.

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini prenderà il via, come al solito, alle 14. Nessuna possibilità di pioggia. Si correrà su pista asciutta.