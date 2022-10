Tutti nel primo tempo i gol del 3-1 con cui al Maradona il Napoli ha battuto il Torino nel match che ha aperto l'8.va giornata di Serie A.

La prima rete arriva al 6' ed è del Napoli, con Anguissa che di testa, a centro area, mette dentro un bel cross dalla sinistra di Mario Rui. Sei minuti dopo il Napoli raddoppia sempre con Anguissa, che dalla propria metà campo scende palla al piede sulla destra e, fingendo di crossare, gli viene consentito di arrivare a tu per tu con Milinkovic-Savic, incolpevole anche sulla seconda marcatura, che supera senza particolari difficoltà.

Probabilmente il Torino è rimasto affascinato dall'errore compiuto in precedenza e ha voluto riproporlo stavolta sulla fascia sinistra. Al 37' è quindi Kvaratskhelia che palla al piede parte dalla propria metà campo e giunto in area supera il portiere con un diagonale rasoterra. Avanti di 3 reti il Napoli si rilassa e il Torino, in finale di tempo, va in gol su mischia con Sanabria.

Nella ripresa il Napoli si limita a controllare, prende un palo con Politano, ma non spinge più di tanto in vista dei futuri impegni in coppa e Meret è costretto ad impegnarsi su una bella conclusione di Radonjic. Per la cronaca, Milinkovic-Savic, sul fronte opposto nega a Lozano il gol del 4-1.

Così Anguissa ha commentato la sua doppietta:

"Sono felice per la doppietta, ringrazio la squadra per questa bella prestazione". Frank Zambo Anguissa grande protagonista del match contro il Torino. Dedico questi due gol alla mia famiglia, sulla fasciatura che ho ci sono i nomi di tutti i miei familiari e condivido con loro questa gioia. Segnare è importante ma oggi è stata la squadra a disputare una partita straordinaria, gioco con dei compagni fortissimi e grazie a loro oggi sono riuscito ad andare a rete. Abbiamo conquistato una vittoria importante che ci fa proseguire la nostra strada in campionato. Sono molto contento soprattutto dei 3 punti che oggi erano molto importanti".

Con la partita odierna, il Napoli ottiene la quarta vittoria di fila in campionato e allunga in vetta alla classifica portandosi a 20 punti, tre in più dell'Atalanta impegnata domani a Bergamo contro la Fiorentina.





Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1576228939483082753