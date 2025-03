La Roma ha battuto 1-0 il Lecce al Via del Mare nella 30.a giornata di Serie A, ottenendo la settima vittoria consecutiva in campionato e ribadendo la propria candidatura nella corsa ad un piazzamento Champions.

La formazione di Ranieri nel primo tempo ha sprecato due occasioni da gol clamorose con Angelino e Koné, poi ha sofferto e rischiato sotto i colpi di Karlsson e Gallo.

Nella ripresa il Lecce è tornato in campo con più coraggio, ma la scelta di Giampaolo non è stata premiata: all'80', con una azione individuale, Dovbyk ha superato Falcone sul primo palo, trovando la rete da tre punti e infliggendo ai salentini la quinta sconfitta di fila. In precedenza era stato annullato un gol a Mancini per fuorigioco.

Le parole di commento di Claudio Ranieri a Sky alla fine del match:

"Bisogna sempre crederci fino alla fine. Era difficile, ma la squadra è stata concentrata. Abbiamo sbagliato due gol facili, poi abbiamo dato noi la possibilità di fare gol. Dopodiché, nel secondo tempo la gara è stata meno geometrica. L'importante era vincere, la squadra ha lottato e sappiamo quanto sia difficile fare punti fuori casa con squadre che lottano per non retrocedere.Sapevamo che volevano iniziare dal portiere, che avrebbero fatto triangolazioni. Ho chiesto di andare a prendere palla, di non farli giocare tranquillamente. Sapevamo che fossero bravi nei traversoni, sulle palle inattive, in queste transizioni veloci.Ho chiesto alla squadra di arrivare all'estate e di non avere recriminazioni. Diamo tutto e accetteremo i risultati. Devono lottare, non arrendersi. Mancano 8 gare, tutte difficili, al di là dell'avversario".