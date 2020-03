David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, ha esortato l’Unione ad un ruolo guida nel rilancio dell’economia nel quadro della crisi del coronavirus.

Prendendo la parola all’inizio della videoconferenza dedicata alla lotta contro COVID-19, il 26 marzo, Sassoli ha invitato i leader europei a concentrarsi sulle misure sanitarie, ma nel contempo a pensare agli strumenti “per rilanciare l'economia europea e proteggere l'occupazione e il nostro modello sociale.”

“Sappiamo per certo che il COVID-19 - ha detto il Presidente- innescherà una contrazione economica senza precedenti in un momento in cui l'economia europea si trovava già a far fronte, ancor prima dello scoppio della crisi, a una bassa crescita e a una inflazione eccessivamente contenuta. Non possiamo permettere che la grave crisi sanitaria che stiamo attraversando sfoci in una crisi finanziaria, economica, sociale e politica.”

Nell'ambito della risposta congiunta dell'UE all'epidemia di COVID-19, i parlamentari europei hanno adottato, in sessione plenaria straordinaria, tre proposte urgenti.

Tali misure urgenti serviranno per aiutare persone e imprese s fronteggiano la crisi è sono state votate in via definitiva in meno di due settimane dalla presentazione delle proposte da parte della Commissione.

Le proposte approvate sono:

L’Iniziativa d'investimento in risposta al coronavirus destinata a canalizzare al più presto 37 miliardi di euro dai fondi UE per i cittadini, le regioni e i Paesi più colpiti dalla pandemia. I fondi saranno diretti ai sistemi sanitari, alle PMI, ai mercati del lavoro e alle altre parti vulnerabili delle economie degli Stati membri UE. La proposta è stata adottata con 683 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni.

L'estensione del Fondo di solidarietà dell'UE per le emergenze sanitarie pubbliche. Le misure renderanno disponibili fino a 800 milioni di euro per i Paesi europei nel 2020. Le operazioni ammissibili al Fondo saranno estese, per includere il sostegno in una grave emergenza sanitaria pubblica, e sostenere l'assistenza medica, oltre a misure per prevenire, monitorare o controllare la diffusione di malattie. La proposta è stata adottata con 671 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni.

La sospensione temporanea delle norme UE sulle bande orarie (slot) negli aeroporti. Ciò permetterà alle compagnie aeree di non effettuare voli a vuoto durante la pandemia. Con la sospensione temporanea, le compagnie non dovranno utilizzare gli slot di decollo e atterraggio previsti, così da poterli mantenere nella prossima stagione. La regola "use it or lose it" sarà quindi abolita per l'intera stagione estiva, dal 29 marzo al 24 ottobre 2020. La proposta è stata adottata con 686 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astensioni.

A questo punto spetterà al Consiglio dei Ministri approvare formalmente la posizione del Parlamento. E a tale proposito il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha auspicato oggi, 27 marzo, che tali misure siano adottate senza indugio per entrare in vigore nei prossimi giorni. Il Presidente ha dichiarato:”Nell’Unione Europea la Banca Centrale e la Commissione, nei giorni scorsi, hanno assunto importanti e positive decisioni finanziarie ed economiche, sostenute dal Parlamento Europeo. Non lo ha ancora fatto il Consiglio dei capi dei governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni.”



#carlomarinoeuropeannewsagency