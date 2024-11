ROMA - E' in corso, nella Sala della Regina di Montecitorio la "Presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin", in collegamento con il Parlamento Europeo e le scuole. Presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, ad un anno esatto dalla sua tragica scomparsa. Intervengono vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, Semenzato, Gino Cecchettin, Federica Pellegrini. Contributi di Valditara e Roccella. Collegamento con le scuole italiane. Proiezione anche al Parlamento europeo.

Dopo l'indirizzo di saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè si susseguono i contributi del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. Interventi con la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato, il presidente della Fondazione, Gino Cecchettin, la vicepresidente, Anna Maria Tarantola, la rettrice dell’università degli studi di Padova, Daniela Mapelli, il prefetto Maria Luisa Pellizzari, la consigliera della Fondazione, Federica Pellegrini, la docente di pedagogia di genere università degli studi di Firenze, Irene Biemmi, il presidente dell’associazione Maschile plurale, Stefano Ciccone, la prorettrice alle politiche di equità e diversità università degli studi di Trento, Barbara Poggio. Modera Gaia Tortora. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. La stessa diretta sarà condivisa con gli europarlamentari italiani, su iniziativa dell'europarlamentare Alessandra Moretti, e sarà a disposizione di tutte le scuole italiane, con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'appuntamento viene trasmesso in diretta anche sul canale satellitare.

La Fondazione Giulia Cecchettin è un’iniziativa che nasce dalla volontà di Gino, Elena e Davide per onorare la memoria di Giulia, figlia e sorella, e trasformare il dolore in un’opportunità per la società. Con un forte impegno verso l’inclusione e la lotta contro la violenza di genere, la Fondazione si basa su valori fondamentali come integrità, onestà e rispetto dei diritti umani.

Attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti innovativi, mira a promuovere un cambiamento sociale e culturale, creando un ambiente in cui ogni individuo possa sentirsi al sicuro e valorizzato. Il loro lavoro è essenziale per costruire una comunità più giusta e solidale.