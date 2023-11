Mercoledì 8 e giovedì 9 novembre, alle ore 21, il No'hma di Milano presenta il primo spettacolo della Stagione di Prosa 2023/2024, la sedicesima diretta da Livia Pomodoro e intitolata In Viaggio.

Il sipario di via Orcagna 2 si aprirà sul 1936: un viaggio, proprio come suggerisce la nuova stagione, nel tempo e nello spazio, per condurre il pubblico nell'anno e nel luogo – Viznar, in Andalusia - dell'assassinio del più grande poeta del Novecento spagnolo, Federico Gracia Lorca. Sul palco l'attrice Caterina Vertova e Marco Carniti, che firma anche la regia.

"Siamo molto legati a Marco Carniti che ha già diretto alcuni spettacoli per le stagioni di No'hma. Questo suo nuovo lavoro ci è sembrato particolarmente adatto al momento e al mondo in cui viviamo, dove ci sono sempre più conflitti e brame di potere e in cui la pietà ha bisogno di essere riportata alla luce, oggi come ieri".

Lorca, vittima della guerra civile spagnola, uomo e artista che ha pagato a caro prezzo la sua diversità e i suoi ideali, è stato un'anima errante, un osservatore dall'immaginazione "folle e vivace" e non da ultimo, un viaggiatore attento. Lo spettacolo ricostruisce il suo assassinio attraverso materiali poetici, teatrali e di cronaca. Caterina Vertova evoca la figura della madre Vicenta Lorca Gonzales che, attraverso le sole parole del poeta, cerca l'anima e il corpo di suo figlio Federico, "un figlio importante, un grande poeta".

"Teatrale nelle poesie e poeta nei teatri – spiega Marco Carniti – Lorca ha saputo racchiudere nel suo piccolo pianeta agreste un intero universo poetico dando una nuova visione del mondo, in una Spagna alla soglia della guerra civile che dopo averlo ucciso, ne fece sparire il corpo che non fu mai ritrovato ".



Le due date dello spettacolo saranno trasmesse in streaming sui canali del teatro.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a [email protected].



Spazio Teatro No'hma

Stagione di Prosa 2023/2024 – In Viaggio

1936

#CERCOMIOFIGLIO

#SICHIAMAFEDERICO

(Grido su Roma)

con Caterina Vertova e Marco Carniti

regia di Marco Carniti

testi di Federico Garcia Lorca

drammaturgia di Francesco Tozzi e Marco Carniti

Video Artist Frederic Amat

Musiche originali David Barittoni

aiuto regia Francesco Lonano

foto Mirco Magliocca

www.nohma.org