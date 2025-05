Oggi tre aggiornamenti importanti per chi segue da vicino il mondo del trasporto pubblico, tra aste di autobus, nuovi collegamenti ferroviari e fondi regionali.

ATAC e Roma TPL: prosegue la vendita dei mezzi dismessi

Dopo le prime aste andate a buon fine, ATAC e Roma TPL tornano a mettere in vendita i veicoli fuori servizio. Una nuova occasione per collezionisti, officine o aziende interessate ai vecchi autobus dismessi dal servizio pubblico romano.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/vendita-autobus-atac-roma-tpl.html

🚉 Collegamento FL3-Policlinico Gemelli: arriva l’ok definitivo

Via libera ufficiale al progetto che collegherà direttamente la ferrovia regionale FL3 al Policlinico Gemelli. La conferenza dei servizi decisoria ha avuto esito positivo, rendendo più vicina la realizzazione di un’opera attesa da anni per migliorare l’accessibilità all’ospedale universitario.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/ok-viabilita-collegamento-gemelli.html

💸 Trasporti nel Lazio: in arrivo 34 milioni per i comuni

La Regione Lazio ha ufficializzato la ripartizione di 34 milioni di euro destinati ai gestori del trasporto pubblico locale. I fondi saranno distribuiti tra i comuni del Lazio, con l’eccezione della Capitale. Una boccata d’ossigeno per migliorare il servizio nelle realtà più piccole e meno connesse.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/02/assegnazione-fondi-tpl-comuni-lazio-regione.html

