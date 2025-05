Un nuovo riconoscimento per celebrare il talento, il merito e la voce autentica della narrativa italiana.

Prende ufficialmente il via a Milano la I Edizione del Premio Nazionale Narrativa Italiana Contemporanea, un progetto culturale ideato e fondato da Rita Giorgi, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel panorama letterario nazionale.

Il premio nasce con una doppia finalità: valorizzare gli scrittori italiani contemporanei, dando spazio e visibilità alle nuove voci della narrativa nazionale, e riconoscere le eccellenze che, in maniera significativa, hanno contribuito allo sviluppo e alla diffusione della narrativa italiana sul territorio.

La selezione dei vincitori avviene attraverso un sistema di votazione articolato e trasparente, che coinvolge una giuria qualificata composta da intellettuali e rappresentanti della stampa, il pubblico del web e i media partner. Una formula che unisce competenza e partecipazione popolare, per un giudizio autentico e condiviso. Ogni premio assegnato è così segno di un apprezzamento reale, meritato e sentito.

“Con questo premio vogliamo dare un segnale forte: la narrativa italiana è viva, in trasformazione, e merita attenzione, riconoscimento e sostegno. Premiare significa dare fiducia e valore al lavoro silenzioso ma potentissimo degli scrittori”, afferma Rita Giorgi, fondatrice e promotrice del progetto.

Oltre ai premi ai singoli autori, il Premio si propone anche come osservatorio culturale, capace di intercettare e certificare le realtà editoriali, le figure professionali e le iniziative che contribuiscono a far crescere la narrativa italiana contemporanea.

La cerimonia di premiazione della prima edizione si terrà a Milano, città simbolo di cultura, editoria e innovazione, e sarà un’occasione di incontro tra autori, critici, lettori e operatori del settore.

Un premio, dunque, che nasce per restare, per creare comunità, per premiare il talento, ma anche per raccontare – attraverso i libri – l’Italia di oggi.