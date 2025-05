Mercoledì 21 maggio, a metà settimana, potrebbe essere logico di aver bisogno di un break, a metà settimana. Ecco perché è proprio una buona idea andare a mangiare e bere qualcosa di buono al Signorvino di Affi (Verona). Tra l'altro, sul palco va la Al-B.Band di Alberto Salaorni. Musica e cose buone da godere con gli amici. Ecco una formula vincente… che spesso con la Al-B.Band succede il mercoledì, ma per una volta si cambia il giorno della settimana. Non certo l'atmosfera, che resta scatenata. All'aperitivo, a cena e dopocena.



Tra l'altro la formazione di Alberto Salaorni (chitarra e voce) e Davide Rossi (basso) ha da poco celebrato un traguardo importante: fanno ballare e cantare con un repertorio davvero vario da molto. "Suoniamo insieme da 25 anni", raccontano. "Ogni sera l'emozione continua a scorrere ed è quello che ci fa andare avanti". I due artisti il loro 'anniversario in musica' lo hanno festeggiato ad ottobre 2024.



Un concerto di questa formazione veronese, la Al-B.Band, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Per le canzoni e per l'energia che i musicisti regalano. Guidati da Alberto Salaorni, non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le loro scelte sono sempre originali. Ad esempio, la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, una caratteristica molto rara nel panorama musicale di questi anni. In questo momento la 'formazione tipo' della Al-B.Band, oltre ad Alberto Salaorni (voce, chitarra) e Davide Rossi mette sul palco anche ottimi musicisti come Andrea Mai (tastiere) e Luca Modena (batteria). Ai cori invece si alternano Matilde Grillo e Giulia Baldo.



https://www.instagram.com/al_b.band