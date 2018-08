MotoGP 2018, sulla pista di Brno sarà Dovizioso a partire dalla pole

Alla vigilia della partenza della seconda parte della stagione di MotoGP, Andrea Dovizioso conferma nei fatti quanto aveva dichiarato dopo le libere del venerdì: il campionato non è ancora deciso.

Infatti, è lui che nelle qualifiche di sabato per il GP della Repubblica Ceca è risultato il più veloce sulla pista di Brno con 1:54,684, distanziando di oltre due decimi un ottimo (e intramontabile) Valentino Rossi, secondo, ed un tenace Marc Marquez, terzo.

Il pilota di Forlì ha ottenuto la pole all'ultimo tentativo disponibile, interrompendo un digiuno che durava da più di due anni (Sepang 2016).

He's happy with that 💪🙌@AndreaDovizioso takes his first pole since Malaysia in 2016!#CzechGP pic.twitter.com/2E65zaIdYA