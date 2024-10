Sher B, riconosciuto come il “Re Mida” della dancehall italiana, condivide la sua visione artistica e la sua passione per la musica, che non ha mai considerato un lavoro, ma un’espressione della sua essenza.

Sin da giovane, influenzato dal padre, ha sviluppato un forte legame con la musica, percependola come un elemento vivo e presente nella sua vita.

Pur essendo noto principalmente per la dancehall e il reggae, Sher B non si limita a un solo genere; produce musica in base alle emozioni del momento, abbracciando una varietà di stili.

Tra i suoi progetti futuri, menziona l’intenzione di unire diverse influenze musicali e di lavorare a un nuovo album, oltre a creare uno spazio artistico dedicato ai giovani nella sua città.

Con una visione ottimista, Sher B sottolinea l’importanza di sognare e di considerare i sogni come un continuo stimolo per raggiungere nuovi obiettivi.

Infine, consiglia ai giovani aspiranti artisti di studiare e migliorarsi costantemente, avvertendo che le scorciatoie non possono sostituire una solida costruzione della carriera.