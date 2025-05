Il 30 aprile 2025 sono stati proclamati i vincitori della XIII edizione del Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea: il premio per la narrativa memorialistica è stato attribuito all'avvocato Gaetano Iannotta per il suo libro di arringhe.

La Cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea 2025, bandito dall'Associazione Letteratura Cultura ed Editoria, con la collaborazione della Presidenza dell'Assemblea Capitolina e della casa editrice Laura Capone, si terrà il giorno 6 giugno 2025 a Roma, Presso la sala della Protomoteca in Campidlgio alle ore 15,00.

La premiazione ad un concorso di letteratura di un libro di orazioni giudiziarie che - come nell'antica tradizione greca e romana - facevano parte del genere letterario dell'oratoria, costituisce un caso davvero raro e da segnalare.

Infatti, Aldo Cervo, nell'introduzione all'opera di Iannotta, scrive: "L’idea di Gaetano Iannotta di pubblicare sette sue arringhe pronunziate in altrettanti processi penali è da promuovere per due buone ragioni, la prima delle quali (e non stilo graduatorie in ordine d’importanza) sta nel fatto che le arringhe, come la tradizione ampiamente dimostra, possono concorrere ad arricchire la documentazione storica dei tempi in cui ne rimbombarono le Aule dei Tribunali. La seconda è da cogliere nella loro portata didattica, dato che le future classi forensi potranno ricavarne direttive strutturali utili alla loro formazione."

L'importanza poi dello stile delle arringhe di Gaetano Iannotta è evidenziato da Vincenzo M. Siniscalchi nella sua prefazione: "Sottolineo la questione dello “stile forense” perché a me sembra che proprio dalla lettura di queste arringhe si possa cogliere il rigore con il quale Iannotta si avvicina ai casi giudiziari trattati impostando periodi limpidi, chiari, sintesi essenziali delle prove raccolte nel dibattimento come esige il processo a tendenza accusatoria introdotto dalla riforma processuale degli anni Ottanta.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento che si aggiunge al successo che il filosofo, giurista e oratore casertano ha ricevuto anche in campo filosofico, poetico e saggistico in altri premi nazionali. Insomma, un lavoro pregevole come tutta l’ampia produzione letteraria nell'ambito dell'eloquenza forense dell'avvocato Gaetano Iannotta.