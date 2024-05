All'Autodromo Internazionale del Mugello, immerso nella campagna toscana vicino alla città di Scarperia a circa 30 km a nordest di Firenze, nel fine settimana si disputerà il Gran Premio d'Italia, settima prova della MotoGP, stagione 2024.

Queste le principali caratteristiche del circuito:

Il circuito misura 5,245 km ed ha un totale di 15 curve, di cui 9 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo principale è lungo 1,141 km, uno dei più lunghi del calendario della MotoGP. Scomoda, se non stretta in alcuni punti per le attuali F1, la larghezza della pista del Mugello varia tra i 12 e i 14 metri, garantendo ampie possibilità di sorpasso alle moto.

Una delle due caratteristiche che rende unico il tracciato è il notevole dislivello che si unisce all'altra, rappresentata dalla varietà delle sue curve, sia veloci che lente, che devono essere affrontate sia in salita che in discesa, mettendo alla prova le abilità di guida dei piloti e la messa a punto delle moto.

Alcune delle curve più famose sono la "San Donato" (curva 1), una curva stretta dopo il lungo rettilineo, e la "Arrabbiata 1 e 2" (curve 8 e 9), due curve in salita molto veloci e tecniche.

Ecco come i piloti della Ducati ufficiale hanno descritto il prossimo appuntamento...

Francesco Bagnaia: "Correre al Mugello è un’emozione indescrivibile e poter contare sul calore di tutti i tifosi italiani e dei Ducatisti presenti in pista rende questo evento incredibile".

Enea Bastianini: "Tonare in pista subito dopo Barcellona è quello che ci vuole per poter finalmente lasciarmi alle spalle domenica scorsa e provare a riscattarmi".

