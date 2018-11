Honor Magic 2 è stato presentato ufficialmente: un nuovo smartphone "scorrevole" pronto a sfidare lo Xiaomi Mi Mix 3

La strada nel mondo degli smartphone è stata tracciata. In futuro questi dispositivi nella parte frontale vedranno la presenza del solo display.

Honor Magic 2 è stato presentato oggi ed è uno di quelli che ha un rapporto screen-to-body tra i più alti. Ma come ha potuto ottenere questo risultato?

Ha adottato una soluzione identica allo Xiaomi Mi Mix 3, cioè, un meccanismo scorrevole per far apparire la fotocamera frontale solo quando serve ed eliminandola dalla solita posizione, quindi, recuperando ancora un po' di spazio per il display.

Ma questo meccanismo a scorrimento non è l'unica caratteristica interessante di Honor Magic 2, ce ne sono tante altre che riguardano l'intelligenza artificiale ed il lettore di impronte digitali.

- Display 6.39″ Full HD+ AMOLED - CPU Kirin 980 - GPU Mali-G76 MP10 - RAM 6/8GB - Memoria interna 128/256GB - Sistema operativo Android 9.0 Pie - tripla fotocamera posteriore 16MP + 24MP + 16MP, flash LED - fotocamera frontale 16MP - connettività dual SIM, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Glonass, QZSS, NFC - batteria 3500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge - lettore di impronte digitali, riconoscimento del volto, sistema a scorrimento per l’accesso alle fotocamere frontali, assistente vocale, USB.