Si è svolta nell’Aula consiliare la riunione tra il Sindaco Pippo Midili ed i residenti del Tono per un primo confronto sulla possibile istituzione della Zona a Traffico Limitato nella zona balneare.

Quasi due ore di dibattito, che hanno consentito all’Amministrazione (oltre al Sindaco erano presenti gli Assessori Russo e Coppolino) di raccogliere le tante istanze sia di coloro, che vivono nel quartiere, sia da parte di chi trascorre il periodo estivo in una seconda convocazione. Erano presenti anche alcuni cittadini titolari di case vacanze.

In premessa il primo cittadino ha anticipato l’idea d’istituire la Zona a Traffico Limitato nei week end di luglio ed agosto con l’obiettivo di contingentare l’enorme flusso di veicoli, che prendono d’assalto la zona. “Questa sera non sarà assunta alcuna decisione; – ha detto Midili – ma vogliamo solo capire le esigenze dei residenti. Non sono stati neppure fissati i costi, che varieranno secondo la tipologia di utenti, che intendono accedere alla ZTL. A parte i residenti del Tono, che non pagheranno nulla, l’idea è prevedere una tariffa simbolica per chi risiede in altre zone di Milazzo e magari è domiciliato al Tono, mentre turisti e visitatori potrebbero pagare fino a 5 euro al giorno. Nella quota per l’accesso alla zona a traffico limitato è compresa l’eventuale sosta sulle strisce blu. Si pagherà tramite app, totem o gratta e sosta dopo un’ora di permanenza nell’area" .

Sarà prevista anche l’istituzione di un bus navetta per consentire di raggiungere la ‘Ngonia senza l’uso dell’auto; quindi il dibattito con numerosi quesiti posti dai cittadini e annotati dal Comandante della Polizia locale Giacomo Villari: dagli accessi dei parenti alle proprie abitazioni, specialmente per chi ha genitori anziani da accudire, all’opportunità di evitare il pagamento del ticket a chi ha un parcheggio privato, dove accogliere le auto dei suoi ospiti e ancora se sono previsti pass per chi gestisce attività commerciali; ma non ha la residenza nell’area.

La riunione è stata però anche occasione per dibattere sui problemi, che nel periodo estivo i residenti si trovano costretti ad affrontare. Dalla musica ad alto volume dei locali anche nel cuore della notte, alla sosta selvaggia anche davanti alle loro abitazioni, nonostante la presenza dei passi carrabile, all’invasione del terrapieno utilizzato in assoluta libertà dagli automobilisti con ripercussioni importanti sia dal punto di vista della sicurezza; ma anche del rispetto delle condizioni ambientali con la polvere, che invade le abitazioni dei tonesi. Per questo è stato chiesto al Sindaco un intervento per disciplinare, al di là della ZTL, quell’area.

Midili ha spiegato che si tratta di un’area demaniale non normata dal Codice di Navigazione e intervenire diventa complicato, poiché si va incontro a ricorsi e contestazioni. La situazione – ha detto – potrebbe cambiare con la gestione dell’area da parte del Comune (ipotesi su cui si sta lavorando), che consentirebbe di regolamentare il tutto. Nelle prossime settimane un altro confronto che potrebbe svolgersi – come auspicato dallo stesso Sindaco – in piazza ‘Ngonia Tono; ma la sensazione dei presenti è stata oltremodo negativa, poiché gli interrogativi rimangono insoluti con lo sgomento di affrontare una stagione estiva piena di ulteriori e oltremodo gravi problematiche.