Finisce in parità il lunch match fra Genoa e Cagliari, 2-2 al "Ferraris". Il match parte subito alla grande con un botta e risposta nel primo quarto d’ora. Prima Thorsby tocca un pallone di braccio all’interno dell’area di rigore.

Sozza, dopo aver visto l’immagine al monitor assegna il penalty agli ospiti che Marin trasforma. Pochi giri di lancetta più tardi arriva il pareggio del Grifone con Frendrup che si avventa sul pallone in seguito ad un corner e supera Sherri.

Al 59' il Genoa ribalta il punteggio e passa in vantaggio contro il Cagliari: Thorsby va via sulla destra e mette un pallone a rimorchio per l’accorrente Fabio Miretti. La sua conclusione é precisa e termina alle spalle di Sherri.

Pareggia i conti il Cagliari all'88'. La squadra di Davide Nicola trova il 2-2 con un altro calcio di rigore dubbio, questa volta fischiato da Sozza per un contatto leggero fra Martin e Roberto Piccoli. Dal dischetto lo stesso attaccante non sbaglia e supera Leali.





