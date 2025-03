Una rete per tempo e per squadra riflette il sostanziale equilibrio in campo fra Cagliari e Genoa.

Un pareggio che però serve a poco in chiave salvezza ai padroni di casa, temporaneamente a +4 dall'Empoli, terz'ultimo in classifica, che sarà impegnato domenica in casa contro la Roma.

Prima metà gara all’Unipol Domus con il Cagliari in vantaggio grazie alla rete di Viola al 18’.

Equilibrio e molti contatti fisici nei primi minuti di gioco: Cagliari che prova a fare la partita ma il Genoa va in pressing. Al 9’ rete per i padroni di casa, annullata per offside: verticalizzazione di Obert per Piccoli che a tu per tu contro Leali, imbuca, ma il marcatore isolano era in fuorigioco millimetrico.

La squadra di Davide Nicola alza il livello della sfida: al 15’ Coman su calcio di punizione colpisce la base del primo palo: Leali sorpreso.

Al 18’ vantaggio dei padroni di casa. Dall’errore di Ekhator sotto porta di Caprile, rapido contropiede del Cagliari: Obert lancia Piccoli che dalla trequarti serve Viola. Controllo e conclusione imparabile per Leali.

Il Cagliari insiste nell’azione offensiva ma in chiusura di prima parte della gara il Genoa preme e ha le migliori occasioni per raggiungere il pareggio.

In apertura di ripresa al 47’ pareggio del Genoa. Iniziativa di Miretti per Ekuban che affonda e crossa in mezzo con Cornet che calcia e batte Caprile.

I liguri sfiorano il vantaggio con De Winter, ma il suo colpo di testa finisce al lato della porta di Caprile.

Il Cagliari, dopo essere stato raggiunto, fatica a rendersi pericoloso: a poco meno di 15’ dal temine della partita sono 6-0 i corner in favore del Genoa.

Ultimi 10’ di incontro con i padroni di casa in pressing, soffrono i liguri che faticano a risalire nella metà campo avversaria.

Al 2’ di recupero chance di Gaetano per il vantaggio del Cagliari ma sfuma ed è parità all’Unipol Domus.