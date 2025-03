Nella partita che ha inaugurato la 29.a giornata di Serie A, il Genoa si è imposto sul Lecce grazie alla prima doppietta in A del centrocampista Fabio Miretti, che ha portato i rossoblù a 35 punti in classifica, agganciando temporaneamente il Torino all'undicesimo posto. La squadra di Vieira mantiene intatto il suo record a Marassi nel 2025: 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 gare in casa.

Protagonista assoluto della serata è stato Miretti, autore di due reti nel primo tempo, entrambe costruite dall'intesa con Ruslan Malinovskyi, tornato titolare dopo un lungo infortunio. La prima rete arriva al 16': un verticalizzazione precisa di Malinovskyi libera Miretti in area, che conclude al volo con un'elegante semirovesciata. Nel recupero della prima frazione, il centrocampista raddoppia sfruttando un altro assist dell'ucraino: dopo essersi liberato di Guilbert con una rapida rotazione, batte Falcone con un preciso rasoterra.

Nella ripresa, il Lecce di Giampaolo prova a reagire cambiando i due esterni offensivi (entrano N'dri e Karlsson), aumentando l'intensità della manovra. Al 68', i salentini riaprono il match con un rigore trasformato da Krstovic, che inganna Leali con un tiro incrociato. Nonostante il forcing finale e alcune occasioni (tra cui un intervento decisivo di Leali su Karlsson all'83'), il Lecce non evita il quarto ko consecutivo, la peggior striscia negativa dall'arrivo di Giampaolo.

Il Genoa consolida così la sua crescita, mentre il Lecce scivola in una zona sempre più pericolosa della classifica, con il tecnico chiamato a un immediato riscatto.