Ops! E’ Già Natale è il nuovo prestigioso progetto cinematografico internazionale che vede tra i protagonisti Valeria Cavalli. L’attrice fa parte, infatti, del cast a cinque stelle del nuovo film diretto da Peter Chelsom e interpretato da Danny De Vito e sua figlia Lucy, Andie MacDowell, Wilmer Valderrama, Adrian Dunbar e la giovanissima Antonella Rose, protagonista assoluta della pellicola.

Dopo essersi confrontata, attraverso un provino in presenza, con la Casting Director Michela Forbicioni, la Cavalli si è immersa per la prima volta in un progetto della Notorius, grazie al quale ha ritrovato anche Andrea Borella, con cui aveva lavorato, nel 1999, nella fiction Giornalisti. In Ops! E’ Già Natale l’attrice interpreta “una sognatrice, piuttosto ingenua, innamorata come una ragazzina”. Un ruolo, nelle sale italiane dal prossimo 5 dicembre 2024, e già a novembre in uscita negli Usa, accolto con entusiasmo dalla Cavalli, impreziosito dal lavoro del direttore della fotografia Christophe Lanzenberg e dai look curati da Uliva Pizzetti, Ilaria Zamprioli e Virna Vento.

Un film per tutta la famiglia, allegro e divertente, incentrato sulla figura di Claire, una bambina statunitense di dieci anni, che va a visitare il nonno Lawrence, proprietario di un hotel sulle Dolomiti, assieme ai genitori Abbie e Jacob, che non sanno come dirle che si stanno per separare. Aiutata dal simpatico cane Otto e dai nonni paterni Rose e Mark, Claire dà quindi il via ad un Natale improvvisato ad agosto, forse l’ultimo trascorso tutti insieme e felici, con l’unico obiettivo di risanare la frattura matrimoniale tra i suoi genitori. Una vera impresa!

E Valeria Cavalli arriva sul grande schermo con una nuova produzione internazionale , dopo i progetti francesi Germinal e L'ora della verità , il film Il colibrì della Archibugi e il TV movie Moriah's lighthouse.