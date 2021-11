Una prima fila tutta Ducati quella del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima gara della stagione di MotoGP per la stagione 2021.

A mettere in riga le Ducati ufficiali, ci ha pensato la matricola Jorge Martin, su Pramac, che con il tempo di 1'29.936 ha conquistato la quarta pole stagionale, soffiandola a Francesco Bagnaia (sarebbe stata la sesta di fila) per soli 64 millesimi... lo stesso distgacco con cui ha concluso la Q2 anche l'altro ducatista Jack Miller.

A conferma di quanto le moto di Borgo Panigale siano a proprio agio sul circuito di Cheste titolato a Ricardo Tormo, vi è il quinto tempo ottenuto con l'altra Pramac da Johan Zarco che in seconda fila partirà in mezzo alle due Suzuki di Mir e Rins, quest'ultimo approdato nell'ultima sessione delle qualifiche con il miglior tempo ottenuto in Q1, davanti alla KTM di Binder che sulla griglia lo segue a ruota con il settimo tempo davanti al campione del mondo Quartararo (Yamaha) e alla prima delle Honda guidata da Takaaki Nakagani (LCR Honda).

In quarta fila, e questo è sicuramente fantastico, partirà della decima casella della griglia Valentino Rossi (Petronas Yamaha) per quello che sarà il suo ultimo gran premio in carriera (8 decimi il distacco dal primo) davanti alla Yamaha ufficiale di Franco Morbidelli e all'Aprilia di Aleix Espargaro.

Va ricordato che Pol Espargaro, alla guida dell'unica Honda ufficiale in gara (Marquez non ha partecipato alla gara perché deve riprendersi da un infortunio a seguito di una caduta in allenamento), è stato protagonista di una caduta in FP3 che lo ha costretto a dover ricorrere a degli accertamenti in ospedale. Il quadro clinico del pilota, fortunatamente, non desta preoccupazioni, ma ancora non è certa la sua presenza in gara per domani.

Wishing you a speedy recovery @polespargaro



The Spaniard is heading to hospital for checks after a rough highside at Turn 13#ValenciaGP 🏁| #MotoGP 🎥https://t.co/pnfmHpbWRC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 13, 2021

Il gran premio prenderà il via alle 14:00.