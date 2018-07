Sanza (SA): Vandali in azione, a fuoco il punto informazioni in località Girone

Un gesto vile e senza un perché.

Ancora una volta, come già successo nel 2010, il punto informazioni, sito in località Girone, è stato dato alle fiamme.

La baita in legno, ricostruita nel 2013, ubicata all’ingresso della strada che porta sulla vetta del Cervati, viene utilizzata come punto informazioni turistiche e, funge da icona per tutti coloro che specialmente nei mesi estivi frequentano la montagna come meta di escursione, di svago o di pellegrinaggio religioso.

Il misfatto è stato denunciato ai Carabinieri Forestali che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.