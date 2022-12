Il giovane cantautore italiano Eterno diventa presto personaggio noto per la collaborazione con l’australiano Hook N Sling.

I due artisti si ritrovano a scrivere un testo che parla di una amicizia terminata e conclusa dove narrano il perdere i contatti e le proprie abitudini e personalità. Ecco da dove nasce la frase “cosa ne è rimasto di me”.

Eterno annuncia la sua immensa gioia per l’uscita di questo singolo che lo rappresenta davvero, in modo particolare. e afferma la sua gratitudine per questo duetto.