Alla presenza del Direttore Generale Giuseppe Campagna, del Capo di Gabinetto Laura Castelli e della Dirigente scolastica Maria Rosaria Sgrò, sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza dell’istituto “Jaci” di Messina.

Gli interventi, che interesseranno i corridoi e venti locali (aule e laboratori) posti al primo piano dello stabile, prevedono la messa a norma dell’impianto elettrico e la sostituzione di parte dei controsoffitti. L’importo complessivo del progetto, finanziato con fondi ministeriali, ammonta a 400.000 euro. Quello odierno è il primo dei lavori programmati da Palazzo dei Leoni per lo “Jaci”; a breve saranno consegnati ulteriori interventi, che riguarderanno l’impianto antincendio, sulla base di un finanziamento di 326.848 euro.

“I lavori di messa in sicurezza dell’Istituto Jaci – ha sottolineato il Direttore Generale Campagna – rappresentano il naturale proseguimento di un percorso virtuoso, iniziato con l’Amministrazione De Luca e proseguito con quella Basile. L’attenzione alla sicurezza e all’ottimizzazione degli ambienti scolastici costituiscono obiettivi prioritari per la Città Metropolitana di Messina. In tal senso, a breve, consegneremo ulteriori lavori, che doteranno questo Istituto di un impianto antincendio moderno e funzionale”.