Figlia di terra impetuosa di sirene, mare e vulcani, leggende arcane e magiche scaramanzie, pur se eterna viaggiatrice errante dal cuore nostalgico, Maria Lupoli cresce tra serpentini vicoli partenopei dove si consacra a studi umanistici e psicologici, ma sempre inseguendo passioni e desideri letterari.

Collezionista impenitente di vezzi d’arte e piccole preziosità antiquarie, oggi vive in un borgo costiero dove, nell’abbraccio di care vecchie cose, gatti intellettuali e placidi fantasmi, scrive racconti e segretissime poesie.





"Il talento soave" è il suo primo romanzo.

Hai mai celebrato le esequie di un oggetto perduto o irrimediabilmente sciupato, molto caro al tuo cuore?

Ecate Logorio, giovane donna dalla vita appartata ed enigmatica, gestisce una speciale agenzia funebre riservata agli oggetti, agli antichi cimeli, alle care, vecchie cose dei suoi singolari clienti, regolarmente corredate dei propri fedeli fantasmi.

Ma una sfacciata curiosità cleptomane condurrà Ecate sulla scia di un inatteso destino: il mistero di un piccolo oggetto, assieme ad un'insistente sequenza di segni, serendipità e spettri ostinati, si rivelerà il principio di un profondo cambiamento interiore e di sorprendenti scoperte.

Questo romanzo è un progetto importante per Maria che ha richiesto tanto lavoro ma, soprattutto, moltissimo amore, ed è per questo che fa capolino dalla sua zona di comfort per condividere questa notizia con tutti coloro che saranno i lettori.

Spera che abbiano voglia di leggerlo e di amarlo come io ha amato di immaginarlo, sognarlo e scriverlo!

Potrete leggere la trama qui (a brevissimo sarà disponibile anche in versione ebook):

amzn.eu/d/4vQOib4

Acquista su Amazon...



A cura di Noipernapolipress