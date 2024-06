Come sono andate le libere del Gran Premio di Spagna? Venerdì hanno brillato sia Mc Laren che Mercedes, mentre Red Bull e Ferrari non sono andate male, ma non è chiaro quanto potranno essere protagoniste. Complessivamente, le vetture sembrano però equivalersi, con le Mercedes forse in ritardo sul passo gara.

Quando si parla di Red Bull, ovviamente, il riferimento è al solo Verstappen, mentre per quanto riguarda la Ferrari, Sainz ha avuto una buona giornata (con una vettura che montava il nuovo pacchetto di aggiornamenti al completo), mentre Leclerc ha lottato contro problemi di assetto che hanno portato il team a rivedere pesantemente il setup della vettura nella seconda parte della sessione pomeridiana di libere.

Con la mescola soft, Sainz ha fatto segnare il secondo tempo in 1:13'286, mentre Leclerc non è andato oltre il sesto (poi ha cambiato l'assetto). Miglior tempo di giornata per la Mercedes di Hamilton, mentre è di Norris (McLaren) il terzo tempo.

Le qualifiche, sabato, inizieranno a partire dalle ore 16:00.