CHIARA TAIGI - RAIUNO - AUGURI 2025 ! - REPLAY

RIVEDI su https://www.raiplay.it/video/2024/12/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-28122024-4c808b7b-e91f-45e4-862e-db8a371de5e5.html?t=2585 al punto 0:43.00 (-1:35:40)



RAI UNOMATTINA IN FAMIGLIA SU RAIPLAY

Chiara Taigi augura un Buon 2025 su RAIUNO con il canto, bellissimi valzer e la danza nel programma UnoMattina in Famiglia per il Capodanno, con la conduzione di Monica Setta, Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini, con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi ha cantato un medley di due grandi classici festosi valzer “ Tace il Labbro” dalla Vedova Allegra di Franz Lehár e “ Il Bacio “ di Luigi Arditi, brani che richiedono grande agilità vocale, terminando con un virtuoso acuto.

“ Come il mio recente concerto intitolato Pro Pace Mundi, si può vivere la musica nella sua leggerezza e allo stesso tempo come strumento di profonda riflessione, conforto e messaggio di speranza. Un grande augurio per il nuovo 2025, che porti benessere a tutti e possa essere l'esempio di una nuova Luce e Serenità! ” Chiara Taigi

E' stata accompagnata da due ballerini, Lucrezia Cimino e Ferdinando Flagiello, sulle coreografie di Alfonso Paganini e coordinati da Antonio Desiderio Artist Management.

Una occasione per Augurare una piacevole e festosa fine 2024 e Buon 2025 a Tutti, con un omaggio artistico pieno di allegria, speranza e di cultura con la musica lirica.

Si rinnovano i ringraziamenti alla Prima Rete di RAIUNO per sostenere nell'intrattenimento una combinazione di informazione, attualità, cronaca e cultura in un ottimo equilibrio con un costante livello di alta professionalità, si ringrazia in particolare il Direttore di Rete, gli Autori, la Regia, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio.

Un particolare ringraziamento al regista Marco Aprea e Francesco Maria Marcucci, un ringraziamento per la proverbiale simpatia e accoglienza di Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini e alla persona sempre molto professionale e piacevole di Monica Setta.



RIFERIMENTI E LINK



TAG

#Chiara #Taigi #ChiaraTaigi #soprano #RAI #RaiUno #UnoMattina #UnoMattinaInFamiglia #Domenica #Capodanno #31Dicembre #ConcertoDiCapodanno #Lirica #Cultura #Appuntamento #MattinaRai1 #cantolirico #Opera #BeppeConvertini #MonicaSetta #IngridMuccitelli #MicheleGuardì #MarcoAprea