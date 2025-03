Il Consiglio dei Ministri di giovedì 13 marzo ha approvato un decreto-legge relativo alle consultazioni elettorali della primavera 2025.

Le elezioni amministrative in Italia si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, coinvolgendo 461 comuni, tra cui 9 capoluoghi di provincia: Bolzano, Genova, Matera, Nuoro, Ravenna, Taranto, Trento, Pordenone e Aosta. Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Per ostacolarne il raggiungimento del quorum, i cinque referendum abrogativi su temi riguardanti la cittadinanza e il lavoro si svolgeranno invece nelle date del ballottaggio delle amministrative, l'8 e il 9 giugno.

Le operazioni di voto si svolgeranno su due giorni: la domenica dalle 7:00 alle 23:00 e il lunedì dalle 7:00 alle 15:00.

Questo il commento del deputato di + Europa, Riccardo Magi, che sottolinea comunque una novità che potrebbe essere positiva per il voto referendario:

"Il Governo ha scelto di spostare a giugno i Referendum perché evidentemente ha paura della partecipazione popolare e punta sull'astensionismo pur di non confrontarsi nel merito. Intanto però siamo orgogliosi di un passo storico per l'Italia: per la prima volta tutte le lavoratrici e i lavoratori, tutte le studentesse e gli studenti fuorisede potranno votare i Referendum nella città in cui vivono.Nei prossimi giorni dovremo vigilate sulle modalità che verranno stabilite dal Governo e ci impegneremo a promuovere questo importante diritto".